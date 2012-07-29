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Utgått

Philips Sonicare FlexCareLaddningsbar sonisk tandborste

HX6982/03

4.1

| (48) Recensioner

Avancerad rengöring

Innovativ teknik ger bättre resultat. Nu finns det en garanterad väg till bättre munhälsa. Det är Philips Sonicare FlexCare som kan anpassas till dina behov.

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Avancerad rengöring

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

48

Recensioner

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A most useful product

One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin

My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use and clean teeth

Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

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