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Utgått
HX6982/10
3 lägen
Två borsthuvuden
UV-rengörare för borsthuvuden
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.
Allt-i-ett-lösning för rengöring, laddning och förvaring. UV-rengöraren för borsthuvuden håller borsten fri från bakterier. Den dödar upp till 99 % av alla bakterier och virus.*
4.1
av 5
48
Recensioner
JayD
29/07/2012
United Kingdom
A most useful product
One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Toothygrin
26/07/2012
United Kingdom
Does what it says on the tin
My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
baby
25/07/2012
United Kingdom
Very easy to use and clean teeth
Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
E-coli, s. mutans och herpes simplex