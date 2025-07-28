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  • Tar bort upp till tio gånger mer plack*
  • Tar bort upp till tio gånger mer plack*
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  • Tar bort upp till tio gånger mer plack*
  • Tar bort upp till tio gånger mer plack*
  • Tar bort upp till tio gånger mer plack*

Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Vit

HX9042/17

4.6
| (390) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Tar bort upp till tio gånger mer plack*
Få en rengöring som är lika unik som ditt leende. Vårt C3 Premium Plaque Defence anpassar sig efter tändernas och tandköttets konturer med hjälp av de mjuka, flexibla sidorna som ger fyra gånger mer ytkontakt än ett vanligt borsthuvud** för en behaglig, djupgående rengöring.
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Byt ut var 3:e månad för optimala resultat

Tar bort upp till tio gånger mer plack*

  • Upp till 10 gånger mer plackborttagning

  • Upp till 4 gånger mer ytkontakt

  • Medium mjuk borst

  • Kompatibel med alla Sonicare-handtag utom Philips One och Kids

Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste

Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en vanlig tandborste

Tack vare den flexibla designen tar den bort upp till 10 gånger mer plack från svåråtkomliga områden* för en riktig djuprengöring längs tandköttskanten och mellan tänderna.

Upp till fyra gånger mer ytkontakt** för en enkel djuprengöring

Upp till fyra gånger mer ytkontakt** för en enkel djuprengöring

Du får en personlig rengöring varje gång du borstar med vår anpassningsbara rengöringsteknik. De mjuka gummisidorna flexar så att Premium Plaque Defence kan formas efter tänder och tandkött medan överflödigt borsttryck absorberas och vår soniska teknik gör jobbet. Borsten kan sedan justeras efter formen på tänder och tandkött, så att du får upp till fyra gånger större kontaktyta än med ett vanligt borsthuvud** för en djupare rengöring på svåråtkomliga ställen.

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat***

Väljer automatiskt det optimala läget för bästa möjliga resultat***

Med vår funktion för BrushSync™-parning* får du alltid bästa möjliga rengöring. Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence-borsthuvudet synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade Philips Sonicare-tandborsthandtag****, så att du får bästa möjliga borstläge och intensitetsnivå för en utomordentlig rengöring. Allt du behöver göra är att börja borsta.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

390

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

28/07/2025

Sverige

Sverige

Fräsch känsla!

Bästa borsten som jag testat, lagom hård för mig som gillar något hårdare borste. Verkar ta bort plack bra och när man är färdig så lämnas tänderna med en väldigt fräsch men framförallt len känsla, har aldrig upplevt det tidigare med en borste, i alla fall inte på den här nivån. Borsten är i lagom storlek och är man van vid manuell borste sedan innan så kommer man känna igen sig sett till form och storlek. Gillar även att vissa partier är gummerade vilket är skönt om man råkar snudda tänderna med baksidan så att tänderna inte vibrerar mot plast vilken kan vara obehagligt. Extra plus för att man får med ett litet skydd som man kan ha när man reser om man inte har något extra fodral. Enda nackdelen är att det känns som att salivproduktionen ökar vid borstning och det kan medföra en del stänk och översvämning (Läs: dreggel) men det är något som man lär sig hantera med tiden.

Fördelar

Plackbortagning, lagom hårdhet, gummerade partier

Nackdelar

Ökad salivproduktion, stänk

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden

24/07/2025

Sverige

Sverige

Bara positivt! +++++

Jag har provat x antal borsthuvuden till min philips och kan ärligt säga att denna var perfekt för mig. Lagom hård och storlek på den så man känner när den "jobbar". Tar bort plack bra och då jag själv har lite problem med ett par tänder långt bak så är det skönt att veta att man har något som kan jobba på bra och ändå komma åt ordentligt. Rekommenderas dock inte till dig som är van med mjuk borste, kan bli lite blodigt i början om man inte är van med en hård men för min del har det helt klart varit värt det! Fördelar: * hård och bra storlek jämfört med många andra som är lite väl mjuka och mindre i storlek, passar bra för dig som är en vuxen man. * tar bort plack väldigt bra * bra hållbarhet * snygg färg 😉 Nackdelar: * Inget för dig som tycker om ett mjuk borste huvud * går in på djupet så kan bli lite blodigt om man inte är van. För min del var det bara en positiv upplevelse och kommer fortsätta med den här modell på borsthuvud! Hittat den som funkar bäst för mig helt enkelt! länk till unboxing: https://youtube.com/shorts/hnOi0vfyMsg?si=Hy86S4bAKSi_129r

Fördelar

bra hållbarhet, tar på djupet, bra storlek och hårdhet på borsten,

Nackdelar

inget för dig som gillar ett mjukt borste eller de i mindre storlek.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden

23/07/2025

Sverige

Sverige

Den bästa borsten

Lätt 5 stjärnor! Denna borste är något hårdare än originalet som följde med tandborsten, vilket jag upppskattar. Man känner verkligen vilken skillnad i renhet det blir av denna tandborste jämfört med manuell och andra elektriska tandborstar.

Fördelar

Gör fantastiskt rent

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. än ett DiamondClean-borsthuvud

  3. BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag