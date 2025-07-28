Jag har provat x antal borsthuvuden till min philips och kan ärligt säga att denna var perfekt för mig. Lagom hård och storlek på den så man känner när den "jobbar". Tar bort plack bra och då jag själv har lite problem med ett par tänder långt bak så är det skönt att veta att man har något som kan jobba på bra och ändå komma åt ordentligt. Rekommenderas dock inte till dig som är van med mjuk borste, kan bli lite blodigt i början om man inte är van med en hård men för min del har det helt klart varit värt det! Fördelar: * hård och bra storlek jämfört med många andra som är lite väl mjuka och mindre i storlek, passar bra för dig som är en vuxen man. * tar bort plack väldigt bra * bra hållbarhet * snygg färg 😉 Nackdelar: * Inget för dig som tycker om ett mjuk borste huvud * går in på djupet så kan bli lite blodigt om man inte är van. För min del var det bara en positiv upplevelse och kommer fortsätta med den här modell på borsthuvud! Hittat den som funkar bäst för mig helt enkelt! länk till unboxing: https://youtube.com/shorts/hnOi0vfyMsg?si=Hy86S4bAKSi_129r