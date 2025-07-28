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HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
Upp till 10 gånger mer plackborttagning
Upp till 4 gånger mer ytkontakt
Medium mjuk borst
Kompatibel med alla Sonicare-handtag utom Philips One och Kids
Tack vare den flexibla designen tar den bort upp till 10 gånger mer plack från svåråtkomliga områden* för en riktig djuprengöring längs tandköttskanten och mellan tänderna.
Du får en personlig rengöring varje gång du borstar med vår anpassningsbara rengöringsteknik. De mjuka gummisidorna flexar så att Premium Plaque Defence kan formas efter tänder och tandkött medan överflödigt borsttryck absorberas och vår soniska teknik gör jobbet. Borsten kan sedan justeras efter formen på tänder och tandkött, så att du får upp till fyra gånger större kontaktyta än med ett vanligt borsthuvud** för en djupare rengöring på svåråtkomliga ställen.
Med vår funktion för BrushSync™-parning* får du alltid bästa möjliga rengöring. Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence-borsthuvudet synkroniseras med ditt BrushSync™-aktiverade Philips Sonicare-tandborsthandtag****, så att du får bästa möjliga borstläge och intensitetsnivå för en utomordentlig rengöring. Allt du behöver göra är att börja borsta.
4.6
av 5
390
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
krisorl
28/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Fräsch känsla!
Bästa borsten som jag testat, lagom hård för mig som gillar något hårdare borste. Verkar ta bort plack bra och när man är färdig så lämnas tänderna med en väldigt fräsch men framförallt len känsla, har aldrig upplevt det tidigare med en borste, i alla fall inte på den här nivån. Borsten är i lagom storlek och är man van vid manuell borste sedan innan så kommer man känna igen sig sett till form och storlek. Gillar även att vissa partier är gummerade vilket är skönt om man råkar snudda tänderna med baksidan så att tänderna inte vibrerar mot plast vilken kan vara obehagligt. Extra plus för att man får med ett litet skydd som man kan ha när man reser om man inte har något extra fodral. Enda nackdelen är att det känns som att salivproduktionen ökar vid borstning och det kan medföra en del stänk och översvämning (Läs: dreggel) men det är något som man lär sig hantera med tiden.
Fördelar
Plackbortagning, lagom hårdhet, gummerade partier
Nackdelar
Ökad salivproduktion, stänk
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden
phiphisland
24/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Bara positivt! +++++
Jag har provat x antal borsthuvuden till min philips och kan ärligt säga att denna var perfekt för mig. Lagom hård och storlek på den så man känner när den "jobbar". Tar bort plack bra och då jag själv har lite problem med ett par tänder långt bak så är det skönt att veta att man har något som kan jobba på bra och ändå komma åt ordentligt. Rekommenderas dock inte till dig som är van med mjuk borste, kan bli lite blodigt i början om man inte är van med en hård men för min del har det helt klart varit värt det! Fördelar: * hård och bra storlek jämfört med många andra som är lite väl mjuka och mindre i storlek, passar bra för dig som är en vuxen man. * tar bort plack väldigt bra * bra hållbarhet * snygg färg 😉 Nackdelar: * Inget för dig som tycker om ett mjuk borste huvud * går in på djupet så kan bli lite blodigt om man inte är van. För min del var det bara en positiv upplevelse och kommer fortsätta med den här modell på borsthuvud! Hittat den som funkar bäst för mig helt enkelt! länk till unboxing: https://youtube.com/shorts/hnOi0vfyMsg?si=Hy86S4bAKSi_129r
Fördelar
bra hållbarhet, tar på djupet, bra storlek och hårdhet på borsten,
Nackdelar
inget för dig som gillar ett mjukt borste eller de i mindre storlek.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden
Tandborstaren25
23/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Den bästa borsten
Lätt 5 stjärnor! Denna borste är något hårdare än originalet som följde med tandborsten, vilket jag upppskattar. Man känner verkligen vilken skillnad i renhet det blir av denna tandborste jämfört med manuell och andra elektriska tandborstar.
Fördelar
Gör fantastiskt rent
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Premium Plaque Defence HX9042/88 2-pack borsthuvuden
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
än ett DiamondClean-borsthuvud
BrushSync™-parning fungerar bara med Philips Sonicare BrushSync™-kompatibla tandborsthandtag