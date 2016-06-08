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  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser
  • Eltandborste med många tekniska finesser

Utgått

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonisk eltandborste

HX9112/02

4.4
| (575) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Eltandborste med många tekniska finesser
Eltandborsten Philips FlexCare Platinum ger friskare tandkött på 2 veckor. Långsmala borsthuvudet kommer åt längst bak i munnen. Philips FlexCare Platinum kallas för ”Bugatti Veyron of toothbrushes” i The Telegraph pga många tekniska finesser: Sensorn som varnar när du borstar för hårt, timern för att borsta ordentligt och 3 intensiteter. Metalldetaljerna inger känslan att den är rätt verktyg till din munhälsa: "Physical buttons offer you greater control of your brushing experience”, skriver ChipChick. “Brushed stainless steel looks expensive”, skriver The Chick Geek.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna än en vanlig tandborste

Eltandborste med många tekniska finesser

  • 3 lägen, 3 intensitetsnivåer

  • Två borsthuvuden

  • Med trycksensor

Ta bort upp till 7x mer plack med vårt InterCare-borsthuvudet*

Ta bort upp till 7x mer plack med vårt InterCare-borsthuvudet*

Klicka på våra InterCare-borsthuvuden och förbättra munhälsan på bara 2 veckor. Extra långa borst hjälper till att ta bort mer plack på svåråtkomliga ställen och mellan tänderna för ett friskt tandkött.

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor

FlexCare-borsthuvudet rengör optimalt och ger dig ett friskare tandkött inom 2 veckor. Det tar bort upp till sju gånger mer plack längs tandköttskanten än en manuell tandborste och ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.

Välj mellan 3 lägen och 3 intensitetsnivåer

Välj mellan 3 lägen och 3 intensitetsnivåer

Med FlexCare Platinum får du en verkligt grundlig tandborstning. Med våra 3 intensitetsnivåer kan du förstärka resultatet, samtidigt som du kan välja på 3 lägen för specifika behov: rengöringsläget (Clean) för överlägsen daglig tandborstning, blekningsläget (White) för att ta bort ytfläckar, och djuprengöringsläget (Deep Clean) för daglig djuprengöring.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

575

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

08/06/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra, med märkbart bättre munhygien

Har haft konkurrents tandborstar i 10 -12 år, och skillnaden är enorm. När man väl har vant sig är min nya tandborste oersättlig!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

07/10/2015

Sverige

Sverige

Alldeles utmärkt tandhygiensprodukt

Måste säga att denna produkt fungerar långt över min förväntan. Efter en användning (må det vara gum care, white, clean, eller en kombination av dessa) känns tänderna lena som silke. En fantastiskt god känsla, går inte att jämföra med en vanlig tandborste. Dessutom är jag mycket imponerad av batteritiden. Kan med säkerhet garantera att man kan ge sig av på en två veckors semester utan laddare och komma hem igen med batteri över. Med andra ord en enastående produkt som mer än fyller sin funktion i mina ögon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

23/03/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Rigtig godt produkt

Den nye udgave er endnu bedre end den forrige omend også noget dyrere.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)

  2. Jämfört med endast manuell tandborstning