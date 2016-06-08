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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
3 lägen, 3 intensitetsnivåer
Två borsthuvuden
Med trycksensor
Klicka på våra InterCare-borsthuvuden och förbättra munhälsan på bara 2 veckor. Extra långa borst hjälper till att ta bort mer plack på svåråtkomliga ställen och mellan tänderna för ett friskt tandkött.
FlexCare-borsthuvudet rengör optimalt och ger dig ett friskare tandkött inom 2 veckor. Det tar bort upp till sju gånger mer plack längs tandköttskanten än en manuell tandborste och ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.
Med FlexCare Platinum får du en verkligt grundlig tandborstning. Med våra 3 intensitetsnivåer kan du förstärka resultatet, samtidigt som du kan välja på 3 lägen för specifika behov: rengöringsläget (Clean) för överlägsen daglig tandborstning, blekningsläget (White) för att ta bort ytfläckar, och djuprengöringsläget (Deep Clean) för daglig djuprengöring.
4.4
av 5
575
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
inst21
08/06/2016
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra, med märkbart bättre munhygien
Har haft konkurrents tandborstar i 10 -12 år, och skillnaden är enorm. När man väl har vant sig är min nya tandborste oersättlig!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
PhilipsUser
07/10/2015
Sverige
Alldeles utmärkt tandhygiensprodukt
Måste säga att denna produkt fungerar långt över min förväntan. Efter en användning (må det vara gum care, white, clean, eller en kombination av dessa) känns tänderna lena som silke. En fantastiskt god känsla, går inte att jämföra med en vanlig tandborste. Dessutom är jag mycket imponerad av batteritiden. Kan med säkerhet garantera att man kan ge sig av på en två veckors semester utan laddare och komma hem igen med batteri över. Med andra ord en enastående produkt som mer än fyller sin funktion i mina ögon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
BolcheViggo
23/03/2016
Danmark
Verifierad köpare
Rigtig godt produkt
Den nye udgave er endnu bedre end den forrige omend også noget dyrere.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)
Jämfört med endast manuell tandborstning