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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
Synbart vitare tänder på en vecka
Lång batteritid (upp till 3 v.)
Innovativ induktionsladdning i glas
Roséguld Edition
Sätt på vårt DiamondClean-borsthuvud för att få en skonsam men ändå effektiv fläckborttagning. De tätt packade borststråna i mitten tar bort fläckar och kan ge dig ett två gånger vitare leende på bara sju dagar*.
Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste.
DiamondClean-borsthuvudet rengör optimalt och ger dig ett friskare tandkött inom två veckor*. Det tar bort upp till sju gånger mer plack längs tandköttskanten än en manuell tandborste* och ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.
Utmärkelser
4.3
av 5
3246
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Slephe
25/08/2019
Sverige
Toppenbra!
Fungerar utmärkt. Smidig användning och bra batteritid. Praktiskt att det medföljande glaset fungerar som laddstation.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste
Smile51
24/05/2018
Sverige
Effektiv
Redan efter några få dagar märkte man hur effektivt den är Original borsten känns bäst och rengör större yta Lätt att välja program men jag har inte provat alla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste
Mahmut
06/04/2018
Sverige
Jätte nöjd
Köpt 2 stycken och hela familjen är nöjd tack Philips för det fina borsten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge