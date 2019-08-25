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NYHET Next-Generation DiamondClean

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  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
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  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
  • Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanSonisk eltandborste

HX9362/67

4.3
| (3246) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!
Prisbelönad design, exceptionell rengöring, DiamondClean är Sonicares mest exklusiva eltandborste. Vår soniska teknologi i kombination med diamantformade borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart vitare tänder redan efter en veckas bruk. DiamondClean laddas i ett stilrent glas som ger en extra touch av elegans till ditt badrum. Unik glasladdare och exklusiv reseetui med USB-laddare ingår. ¹Testvinnare i tidningen Metro (2012), Årets Groomingverktyg i tidningen Café (2013) mm. ²Reddot Design Award (2012), If Design Award (2012) mm.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Testvinnare¹ och prisbelönad design²!

Philips Sonicares bästa eltandborste hitintills!

  • Synbart vitare tänder på en vecka

  • Upp till 3 veckors batteritid

  • Induktionsladdning i exklusivt glas

  • 60 dagars pengarna-tillbaka garanti

Du får ett vitare leende på en vecka med DiamondClean-borsthuvudet*

Du får ett vitare leende på en vecka med DiamondClean-borsthuvudet*

Sätt på vårt DiamondClean-borsthuvud för att få en skonsam men ändå effektiv fläckborttagning. De tätt packade borststråna i mitten tar bort fläckar och kan ge dig ett två gånger vitare leende på bara sju dagar*.

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste.

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor*

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor*

DiamondClean-borsthuvudet rengör optimalt och ger dig ett friskare tandkött inom två veckor*. Det tar bort upp till sju gånger mer plack längs tandköttskanten än en manuell tandborste* och ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3246

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

25/08/2019

Sverige

Sverige

Toppenbra!

Fungerar utmärkt. Smidig användning och bra batteritid. Praktiskt att det medföljande glaset fungerar som laddstation.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste

24/05/2018

Sverige

Sverige

Effektiv

Redan efter några få dagar märkte man hur effektivt den är Original borsten känns bäst och rengör större yta Lätt att välja program men jag har inte provat alla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste

06/04/2018

Sverige

Sverige

Jätte nöjd

Köpt 2 stycken och hela familjen är nöjd tack Philips för det fina borsten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandborste

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)