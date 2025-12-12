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Skäggtrimmers
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All-in-One Trimmer 7000-serien
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MG7920/15
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Alla (9)
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
All-in-One TrimmerFodral
All-in-One TrimmerJusterbar precisionskam 1–3 mm
All-in-One-Trimmer3–7 mm justerbar hårkam
All-in-One TrimmerÖgonbrynskam 6 mm
All-in-One Trimmer3 mm kroppskam
All-in-One TrimmerKroppskam 5 mm
USB-kabel
All-in-One-Trimmer& Multigroom9 mm hårkam
Beardtrimmer series 5000Precisionstrimmer
Klippenhet
All-in-One-Trimmer/MultigroomNäs- och örontrimmer
Kroppstrimmer
All-in-One_Trimmer& Multigroom16 mm hårkam
HQ87 USB-väggadapter
ShaversRengöringsborste
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
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