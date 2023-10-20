All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Justerbar skäggkam till din allt-i-ett-trimmer
Den här kammen är till din allt-i-ett-trimmer och gör att du kan klippa och styla skägget som du vill ha det med hjälp av olika inställningar. Garanterad precision för den frisyr du har tänkt dig.
MG7950/15
MG9530/15
MG7920/15
MG7940/15
MG7940/75
MG9540/15
MG9553/15
MG9555/15
MG7940/15R1
MG7950/15R1
Allt-i-ett-trimmer
Svart
Mått: 1–3 mm