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All-in-One TrimmerJusterbar precisionskam 1–3 mm

CP2133/01

Justerbar skäggkam till din allt-i-ett-trimmer

Den här kammen är till din allt-i-ett-trimmer och gör att du kan klippa och styla skägget som du vill ha det med hjälp av olika inställningar. Garanterad precision för den frisyr du har tänkt dig.

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Kompatibla produkter

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
7000-serien

MG7950/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
9000-serien

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
7000-serien

MG7920/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
7000-serien

MG7940/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
7000-serien

MG7940/75

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
9000-serien

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
9000-serien

MG9553/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
9000-serien

MG9555/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Renoverad Series 7000

MG7940/15R1

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Renoverad Series 7000

MG7950/15R1

Kontrollera kompatibilitet nedan

Justerbar skäggkam till din allt-i-ett-trimmer

  • Allt-i-ett-trimmer

  • Svart

  • Mått: 1–3 mm

Tekniska specifikationer

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