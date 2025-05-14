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  • Ett verktyg, ultimat precision
  • Ett verktyg, ultimat precision
  • Ett verktyg, ultimat precision
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  • Ett verktyg, ultimat precision
  • Ett verktyg, ultimat precision

All-in-One Trimmer7000-serien

MG7940/75

4.4
| (1778) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Ett verktyg, ultimat precision
Skapa din personliga look med den här mångsidiga trimmern som har 14 kvalitetsverktyg för att styla ansiktet, huvudet och kroppen. Precisionstrimkammen ger en konsekvent trimning vid exakt den längd du vill ha.
Visa alla fördelar

För ansikte, hår och kropp

Ett verktyg, ultimat precision

  • 14-i-1: ansikte, huvud och kropp

  • Precisionstrimkam

  • Självslipande stålblad

  • BeardSense-teknik

Exakt trimning i ett drag

Exakt trimning i ett drag

Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.

Prestanda med lång livslängd för exakta resultat

Prestanda med lång livslängd för exakta resultat

Blad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.

En trimmer som anpassar sig efter ditt skägg

Trimmern läser av skäggets densitet 125 gånger per sekund och ökar effekten exakt när du behöver det för att även klippa täta, buskiga och långa skägg.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

1778

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

14/05/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har utmärkta funktioner

Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

15/07/2024

Sverige

Sverige

Fantastisk batteritid

Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.

Fördelar

Batteritid och tillbehör

Nackdelar

inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp

21/05/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar bra

Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter