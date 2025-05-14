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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
15-i-1: ansikte, huvud och kropp
Precisionstrimkam
Självslipande stålblad
BeardSense-teknik
Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.
Blad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.
Trimmern läser av skäggets densitet 125 gånger per sekund och ökar effekten exakt när du behöver det för att även klippa täta, buskiga och långa skägg.
4.4
av 5
1779
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Zippy 2025
14/05/2025
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har utmärkta funktioner
Fungerar utmärkt! Jag är jättenöjd med en sådan smidig apparat.
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Dr Skägg
15/07/2024
Sverige
Fantastisk batteritid
Använder den varannan dag för trimning av skägg. Mångsidig med bra tillbehör som är lätta att byta och ett batteri som håller hur länge som helst.
Fördelar
Batteritid och tillbehör
Nackdelar
inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 7000 MG7736/15 16-i-1, ansikte, hår och kropp
Smekniclas
21/05/2024
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar bra
Fungerar bra och lätt att byta mellan dem olika tillbehören.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG7940/15 7000-serien
Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter
Jämfört med Philips allt-i-ett-trimmer utan trimsaxen på 41 mm