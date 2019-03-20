Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
RQ11/40
Förnya för bättre resultat
Bibehåll maximala prestanda i din rakapparat från Philips genom att byta ut rakhuvudena vartannat år.
SkinGlide-rakytan med låg friktion glider smidigt längs huden och ger en hudnära och enkel rakning.
Med Aquatec våt- och torrtätning kan du välja hur du vill raka dig. Du kan få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning med en rakgel eller raklödder för extra hudkomfort.
Det konturföljande GyroFlex 2D-systemet justeras enkelt efter ansiktsformen, minimerar tryck och irritation och ger en hudnära rakning.
3.7
av 5
73
Recensioner
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Verifierad köpare
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit