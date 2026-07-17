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S1142/00
Den här produkten
Shaver 1000 Series
Elektrisk rakapparat
529,00 kr
Shaver series 3000
Rakhuvuden
309,00 kr
529,00 kr
529,00 kr
PowerCut-blad
Rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar
Öppna med en tryckning
27 självslipande blad klipper konsekvent varje hårstrå precis ovanför huden för ett lent och jämnt resultat varje gång. Våra självslipande blad förblir som nya i två år.
Rörliga rakhuvuden som kan böjas i fyra riktningar för att hålla jämn kontakt mot huden och skydda den mot skärsår.
Rakapparatens huvud öppnas med en knapptryckning så att du kan skölja rent det under rinnande vatten.
4.0
av 5
1059
Recensioner
Sero111
17/07/2026
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra maskin på den priset
Jag har haft ftera rakapparater från Philips och samtliga funkade perfekt.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-06-29
"Botte"
26/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Rätt produkt
Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl. Passar mina behov väldigt väl.
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Månen
22/08/2025
Sverige
Verifierad köpare
Lite bättre än min gamla
Fungerar jättebra, hade en liknande innan äldre modell
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000X Series X3052/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.