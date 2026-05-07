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Den här produkten
Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
889,00 kr
Shaver series 3000
Rakhuvuden
309,00 kr
889,00 kr
889,00 kr
Huvud – vrid- och böjbara i 5 riktn.
PowerCut-blad
Rostfritt rakningssystem
Raka i vått och torrt
Huvudet kan vridas och böjas i fem riktningar och följer ansiktets alla rundningar och klipper precis ovanför huden för en slät och behaglig rakning även på känslig hud.
27 självslipande blad klipper konsekvent varje hårstrå precis ovanför huden för ett lent och jämnt resultat varje gång. Våra självslipande blad förblir som nya i två år.
Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning, även i duschen.
4.2
av 5
2047
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
KRH0
07/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Fördelar
Lätt att rengörs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-05-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning
Date of Use 2026-05-05
D’Artagnant
01/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Min nya Philips Shaver 3000
Att använda en Philips Shaver 3000, gör utan tvekan alltid, alltid, alltid susen!
Fördelar
Enkel, kraftfull och snabb!
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
GGGH
31/08/2023
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar snabbt och effektivt
Den rakar hudnära och smidigt, nästan som en rakhyvel
Fördelar
Hudnära rakning nästan som en hyvel
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.