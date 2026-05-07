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  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
  • Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud

Shaver 3000 SeriesElektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S3145/00

4.2
| (2047) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud
Philips rakapparat för våt- och torrakning i 3000-serien ger dig en behaglig och nära rakning , även på känslig hud. Huvuden som kan vridas och böjas i 5 riktningar, 27 självslipande PowerCut-blad samt våt och torr användning säkerställer ett utmärkt och pålitligt resultat varje gång.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

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Den här produkten

Shaver 3000 Series Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Shaver 3000 Series
Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

889,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Rakhuvuden

    309,00 kr

889,00 kr

889,00 kr

Med SkinProtect-teknik

Behaglig, nära rakning. Även på känslig hud

  • Huvud – vrid- och böjbara i 5 riktn.

  • PowerCut-blad

  • Rostfritt rakningssystem

  • Raka i vått och torrt

Huvuden som kan vridas och böjas i fem riktningar följer varje vinkel och rundning

Huvuden som kan vridas och böjas i fem riktningar följer varje vinkel och rundning

Huvudet kan vridas och böjas i fem riktningar och följer ansiktets alla rundningar och klipper precis ovanför huden för en slät och behaglig rakning även på känslig hud.

PowerCut-blad för en konsekvent slät rakning

PowerCut-blad för en konsekvent slät rakning

27 självslipande blad klipper konsekvent varje hårstrå precis ovanför huden för ett lent och jämnt resultat varje gång. Våra självslipande blad förblir som nya i två år.

Våt- och torraka dig över handfatet eller i duschen

Våt- och torraka dig över handfatet eller i duschen

Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning, även i duschen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

2047

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

07/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fördelar

Lätt att rengörs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-05-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-05-05

01/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Min nya Philips Shaver 3000

Att använda en Philips Shaver 3000, gör utan tvekan alltid, alltid, alltid susen!

Fördelar

Enkel, kraftfull och snabb!

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3134/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

31/08/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar snabbt och effektivt

Den rakar hudnära och smidigt, nästan som en rakhyvel

Fördelar

Hudnära rakning nästan som en hyvel

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3133/51 Rakapparat för våt- eller torrakning, 3000-serien

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 