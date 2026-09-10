Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
60 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
60 dagars ångerrätt
Black Friday
Spara upp till 50 % på våra bästa erbjudanden!
04
d
Dagar
16
t
Timmar
25
m
Minuter
19
s
Sekunder
Följer bebisens sugrytm
Den perfekta presentförpackningen till nyfödda för matning och tröst. Med Natural Response dinapp kan bebisen dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
5 flaskor
ultra soft-napp
Flaskborste
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
Gå till reservdelar och tillbehör
4.8
av 5
251
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Mamma till tre barn
10/09/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Utmärkt att använda under natten!
Mycket bra produkt. Lätt att använda under natten då man hittar flaskan och nappen i mörkret, utan att behöva tända lampan. Lätt att ta isär och diska. Mitt barn hade inga problem med att ta flaskan då den efterliknar bröstets form
Fördelar
Lätt att använda under natten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Datum för användning 2026-08-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Datum för användning 2026-08-30
Sid Khandelwal
04/09/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Best bottles by Philips
Amazing bottles with good design as well. Suction is similar to breast feeding suction. Good quality product. Maybe anti folic should be added as well.
Fördelar
Good quality
Nackdelar
Lack anti colic feature
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Datum för användning 2026-08-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Datum för användning 2026-08-10
Kokosen
02/09/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Fint och praktiskt set
Superfint set med bra kvalitet! Praktiskt och fint förpackat.
Fördelar
Användbart, fint och bra kvalité.
Nackdelar
Inga än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Datum för användning 2026-08-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/20 Presentförpackning för bebis
Datum för användning 2026-08-30
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Färgen på borsten kan variera, bilden visas endast som referens
Färgen på borsten kan variera, bilden visas endast som referens