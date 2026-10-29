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SCD838/12
Hur gör Natural Response-nappen det enklare att byta från amning till flaskmatning?
Vilka är fördelarna med den nya Natural Response-nappen?
Hur skiljer sig Natural Response-nappen från den ursprungliga Natural-nappen?
Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?
Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?
Kan jag mata mitt barn med tjockare vätskor med Natural Response-nappen?
Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?
Kan jag använda Natural Response-nappar med de ursprungliga Natural-flaskorna?
Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Vilken Natural Response-napp passar mitt barn bäst?
Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?
Varför finns det ingen åldersindikation på Natural Response-nappförpackningarna?
Hur använder jag AirFree-ventilen med Avent Natural Response-flaskan?
Kan jag använda Natural Response-nappen utan AirFree-ventilen?
Vilka är fördelarna med Natural Response-nappen?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten