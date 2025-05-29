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  • Följer bebisens sugrytm
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Philips Avent Natural ResponseGlaspresentförpackning för nyfödd

SCD879/11

4.3
| (18) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Natural Response-nappen släpper endast ut mjölk när barnet aktivt dricker. Barnet kan dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer information nedan.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En napp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • 5 flaskor

  • ultra soft-napp

  • Flaskborste

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Utformad för att minska risken för kolik och obehag

Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.3

av 5

18

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

3
2

29/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Love these bottles!

This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Fördelar

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Nackdelar

Keine, alles bestens

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Fördelar

Größe, Sauger, Material

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011