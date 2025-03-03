Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Nappflaskor och nappar
Alla serier
Philips Avent Natural Response Glaspresentförpackning för nyfödd
Support
SCD879/11
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Användarhandbok
Handbok med viktig information
Alla (14)
Funktion (1)
Kan jag använda Natural Response-nappar med de ursprungliga Natural-flaskorna?
Hur ser jag skillnad på de olika Natural- och Natural Response-napparna?
Kan jag använda Natural Response-nappen utan AirFree-ventilen?
Hur använder jag AirFree-ventilen med Avent Natural Response-flaskan?
Varför avvisar mitt barn Natural Response-nappen?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till