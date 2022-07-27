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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform

Philips Avent Soothie Heart-napparna är mjuka och flexibla och kommer inte att stöta emot barnets näsa. Design i ett stycke i silikon av medicinsk kvalitet med ett återanvändbart fodral som är tillverkat av 90 % växtbaserade material.*

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Napp i flexibelt silikon av medicinsk kvalitet

Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform

  • Silikondesign i en del

  • BPA-fri

  • 2-pack

  • 0–6 m

Följer ansiktets former för ökad komfort

Följer ansiktets former för ökad komfort

Den specialdesignade, hjärtformade skölden har utformats för att följa barnets naturliga ansiktsformer för att ge maximal komfort utan att vidröra hens lilla näsa.

Design i en del tillverkad av 100 % silikon av medicinsk kvalitet

Design i en del tillverkad av 100 % silikon av medicinsk kvalitet

Den hållbara designen i en del är helt tillverkad av flexibelt silikon av medicinsk kvalitet. Vårt expertteam skapade den särskilt för nyfödda barn från 0 till 6 månader.

Symmetrisk, rund napp

Symmetrisk, rund napp

Soothie har en symmetrisk, rund napp som är utformad för att passa anatomiskt i barnets mun och hjälpa till att minska trycket mellan tunga och mun. Philips Avent Soothie är oberoende ackrediterad av Oral Health Foundation.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.1

av 5

335

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

27/07/2022

Sverige

Sverige

Produkten funkar bra som napp.

Den funkar bra som napp men barnet tittar konstigt på mig när jag sätter i fingret i nappen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Datum för användning 2022-06-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Datum för användning 2022-06-27

16/07/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra produkt som vårt barn verkar älska. Bra att man även får med en behållare som gör att det är enkelt att hålla rent.

Fördelar

Bra kvalitet

Nackdelar

Inget

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Datum för användning 2022-06-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Datum för användning 2022-06-16

11/07/2022

Sverige

Sverige

Både bebis och vi älskar dessa napparna!

Väldigt bra nappar då man kan föra in fingret i nappen och därefter föra in nappen i munnen på bebisen. Det gör det enklare att hålla nappen på plats när bebisen initialt rör på huvudet, kanske skriker och behöver extra hjälp att ta nappen. Då kan man hålla ett finger i nappen samtidigt som man håller resten av handen mot exempelvis bebisens bröst. Upplevs lite stor och det ser lite roligt ut när man kan se bebisen suga, men det vänjer man sig vid rätt snabbt. Kan varmt rekommenderas!

Fördelar

Barnet gillar den. Bra att kunna köra in fingret i den för att lättare hjälpa bebisen få den på plats.

Nackdelar

Upplevs lite stor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Datum för användning 2022-06-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Datum för användning 2022-06-11

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Massbalansmetod.

  2. Alla våra nappar har samma form, design i en del och levereras med en mängd olika sköldar, inklusive de som används på amerikanska sjukhus.

  3. Jämfört med traditionella steriliseringsmetoder (kokning) för nappar.

  4. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.