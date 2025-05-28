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SCF099/27
Jag har läst nyheter om nappar och BPA – hur bekräftar ni att Philips Avent-nappar är BPA-fria?
Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?
Så här slutar du använda Philips Avent-nappar
Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?
Är åldersriktlinjerna för Philips Avent viktiga?
Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?
Hur länge kan jag använda en Philips Avent-napp?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten