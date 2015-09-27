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Philips AventBekvämt bröstkupsset

SCF157/02

3.9
| (23) Recensioner
Komfort och skydd
De oerhört mjuka Philips Avent-bröstkuporna SCF157/02 bärs inuti bh:n för att skydda bröstvårtorna mot irritation och för att samla upp läckande bröstmjölk.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

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Komfort och skydd

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Samla upp överflödig bröstmjölk

Philips Avent kupor för uppsamling av bröstmjölk (inga hål) samlar upp överflödig bröstmjölk när du ammar eller använder bröstpump.

Lindrar mjölkstockning

Skydda såriga bröstvårtor

Ventilerade kupor skyddar såriga eller spruckna bröstvårtor så att de läks snabbare. Det skonsamma trycket lindrar mjölkstockning. Hålen gör att luft kan cirkulera.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

23

Recensioner

27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Godsend

I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.

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Den här recensionen skrevs för SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

25/02/2015

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

my mum was using these 30 years ago and recommend these to me when I got pregnant, so looked in shops and talked to people about them but no-one had never heard of them, so ordered online and iv been using them constantly now for 6 weeks. How do people not know about this, people soon said 'wish I had known about them' it's a great product I don't know what I would of done without them. Only thing is they can tend to leak sometimes.

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Den här recensionen skrevs för SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

05/10/2024

France

France

Pour recueillir le lait

Acheté pour bébé 1 il y'a 8 ans, allaitement difficile avec crevasses, ça m'a bien soulagé. Utilisé pour bébé 2 et 3 aujourd'hui avec un allaitement plus facile afin de recueillir le lait d'un sein quand bébé tête sur l'autre. Permet de me faire un biberon en quelques tétées pour un allaitement mixte sans tarir ma poitrine avec le tire lait juste avant que bébé ne réclame à nouveau. Les grands frères sont ravis de donné le bib et j'habitue bébé au biberon encore douceur ce qui évite les soucis de refus du bib sur un allaitement exclusif assez long. Ils sont confortables et même si ce n'est pas un indispensables je trouve cela bien utile et rentabilisé largement avec 3 bébés.

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Den här recensionen skrevs för SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Det här avsnittet innehåller konsumenters åsikter om produkten. Philips tar avstånd från det innehåll som angetts av konsumenter i det här avsnittet, och eventuell teknisk information och/eller råd om användningen av produkten som ingår i det anses inte vara officiell information från Philips.