SCF603/50
Ultimat skydd för din bröstmjölk
Philips Avent förvaringspåsar för bröstmjölk förvarar den värdefulla bröstmjölken säkert. Påsarna kan sparas i kylskåpet eller i frysen och är försteriliserade för omedelbar användning.Läs mer om produkten
Förvaringspåsar för bröstmjölk
Säker och läckagefri tack vare dubbel försegling för säker förvaring av bröstmjölk
Förseglingen som visar sabotage indikerar att den försteriliserade påsen är orörd före första användningen, för fullständig hygienöversikt
Förstärkta sidosömmar och material med dubbla skikt ger ytterligare försäkran att din bröstmjölk förvaras säkert i frysen eller kylskåpet
Påsen har en bred och stadig öppning vilket gör att du enkelt kan fylla på med och hälla ur bröstmjölk
Påsens robusta design gör att den kan stå på egen hand, och den breda öppningen gör det enkelt att fylla den med och hälla ur bröstmjölk
Påsarna ligger platt för enkel förvaring i frys eller kylskåp
Påsen är gjord av BPA-fritt material
