SCF291/01
Sterilisera på några minuter och förvara enkelt
Sterilisera upp till sex nappflaskor med tillbehör på bara 10 minuter. Den smidiga men rymliga flasksterilisatorn Advanced är snabb och effektiv och dödar 99,9 % av alla bakterier* för att du ska känna dig trygg vid varje matning.Läs mer om produkten
Sterilisator för nappflaskor
Steriliseringen är skonsam, effektiv och kemikaliefri med Philips Avent. I alla sterilisatorer används ren ånga – ingenting annat – för att döda 99,9 % av alla skadliga bakterier*.
Upplev hastighet och säkerhet med steriliseringscykeln på bara 10 minuter, varefter sterilisatorn automatiskt stängs av.
Vår nya droppbricka skyddar värmeplattan från mjölkdroppar, vilket minskar risken för obehagliga lukter.
Vår avancerade sterilisator är anpassningsbar och kan minskas i storlek för mindre föremål som nappar och tar minimalt med plats på bänken när den inte används.
Sterilisatorns grundliga rengöring utan kemikalier håller innehållet sterilt i upp till 24 timmar. Hur? Behåll bara locket på.
Vår sterilisator är smidig och rymmer ändå upp till sex Philips Avent-nappflaskor. Den passar även alla andra viktiga tillbehör, från nappar till en manuell bröstpump.
Sterilisatorn och även värmeplattan är snabb och enkel att rengöra på både utsidan och insidan. Så du får mer tid att vara med ditt barn.
