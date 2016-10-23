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Utgått
SCF167/01
Rätt storlek, maximal komfort
Den här mjuka massagekudden har en vidare tratt som är särskilt utformad för mödrar med större bröstvårtor. Den kan användas med bröstpumpar i Philips Avent Comfort-sortimentet. Se bilderna nedan för att få hjälp att avgöra om du behöver en större bröstpumpskudde.
Passar alla Comfort-bröstpumpar
Du kan ta reda på om du behöver en stor bröstpumpskudde genom att kontrollera om bröstvårtan passar in i kuddens tratt. Om bröstvårtan vidrör eller gnids mot trattens väggar ska du välja den stora bröstpumpskudden, så att pumpningen blir bekvämare.
Om bröstvårtan passar bekvämt in i kudden använder du rätt storlek.
Om bröstvårtan berör eller gnids mot kuddens vägg ska du välja den större kudden med bredare tratt för en bekvämare pumpupplevelse.
2.6
av 5
5
Recensioner
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Coussin masseur à embout large
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Großes Massagekissen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Großes Massagekissen
Mamatwin
09/01/2017
Nederland
Scherpe rand
De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.
Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Groot massagekussen
Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Groot massagekussen
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.