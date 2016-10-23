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Utgått

Philips AventStor massagekudde

SCF167/01

2.6

| (5) Recensioner

Rätt storlek, maximal komfort

Den här mjuka massagekudden har en vidare tratt som är särskilt utformad för mödrar med större bröstvårtor. Den kan användas med bröstpumpar i Philips Avent Comfort-sortimentet. Se bilderna nedan för att få hjälp att avgöra om du behöver en större bröstpumpskudde.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bröstpump med bredare tratt

Rätt storlek, maximal komfort

  • Passar alla Comfort-bröstpumpar

Bredare tratt för bekväm passform

Bredare tratt för bekväm passform

Du kan ta reda på om du behöver en stor bröstpumpskudde genom att kontrollera om bröstvårtan passar in i kuddens tratt. Om bröstvårtan vidrör eller gnids mot trattens väggar ska du välja den stora bröstpumpskudden, så att pumpningen blir bekvämare.

Rätt passform: Bröstvårtan passar bekvämt in i kudden

Rätt passform: Bröstvårtan passar bekvämt in i kudden

Om bröstvårtan passar bekvämt in i kudden använder du rätt storlek.

Stor storlek: Bröstvårtan vidrör trattens väggar

Stor storlek: Bröstvårtan vidrör trattens väggar

Om bröstvårtan berör eller gnids mot kuddens vägg ska du välja den större kudden med bredare tratt för en bekvämare pumpupplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

5

Recensioner

4
3
2

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Coussin masseur à embout large

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Coussin masseur à embout large

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Großes Massagekissen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Großes Massagekissen

09/01/2017

Nederland

Nederland

Scherpe rand

De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.

Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Groot massagekussen

Den här recensionen skrevs för SCF167/01 Groot massagekussen

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 