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Philips Avent2-i-1-termokupa

SCF258/02

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Lindrar och stimulerar

Philips Avent SCF258/02 stimulerar och lindrar.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF397/31

Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

för att stimulera bröstmjölkflödet före amning

Lindrar och stimulerar

  • Lindrar och stimulerar

  • Varm eller kall användning

  • 2 st

Använd kall – lindring för ömma eller såriga bröst

Använd kall – lindring för ömma eller såriga bröst

Lindring för ömma eller såriga bröst. Förvara i kylskåp eller frys. Använd alltid med fodral.

Utvecklad i samarbete med amningsexpert

Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.

Extra mjuka fodral ingår

Extra mjuka fodral ingår

Behagligare mot huden

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 