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Lindrar och stimulerar
Philips Avent SCF258/02 stimulerar och lindrar.
Lindrar och stimulerar
Varm eller kall användning
2 st
Lindring för ömma eller såriga bröst. Förvara i kylskåp eller frys. Använd alltid med fodral.
Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.
Behagligare mot huden
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.