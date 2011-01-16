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Utgått

Philips AventManuell bröstpump

SCF300/20

4.2
| (9) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Pumpa ut mer. Snabbt.
Den unika BPA-fria manuella Philips Avent-bröstpumpen SCF300/20 ger ökad effektivitet, och kliniska studier visar att den pumpar ut mer mjölk än sjukhusens dubbla elektriska pumpar*.
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Bröstpump inspirerad av naturen

Pumpa ut mer. Snabbt.

  • 125 ml-flaska medföljer

Patenterad massagekudde

Patenterad massagekudde

Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade plattor försiktigt inåt och utåt när du pumpar med Philips Avent-bröstpump, vilket liknar barnets sätt att amma.

Skonsamt vakuum imiterar barnets amningsrörelser för ett jämnt mjölkflöde

Det skonsamma vakuumet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

9

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

3
1

16/01/2011

Danmark

Danmark

Bryst pumpe

Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Manuel brystpumpe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Manuel brystpumpe

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handmilchpumpe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handkolf

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handkolf

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Kliniskt bevisat – pumpar mer mjölk under 20 minuter än en sjukhusklassad bröstpump – vid användning för sekventiell pumpning för mödrar till för tidigt födda barn.