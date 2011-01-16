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Utgått
125 ml-flaska medföljer
Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade plattor försiktigt inåt och utåt när du pumpar med Philips Avent-bröstpump, vilket liknar barnets sätt att amma.
Det skonsamma vakuumet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.
På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.
4.2
av 5
9
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Brit
16/01/2011
Danmark
Bryst pumpe
Som phillips selv skriver: en flot anden plads, efter baby selv. Evnen til at tømme brystet hurtigt og godt. Dog er der en del rengøring. Men den er god super god.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Manuel brystpumpe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Manuel brystpumpe
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handmilchpumpe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handmilchpumpe
Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handkolf
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF300/20 Handkolf
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Kliniskt bevisat – pumpar mer mjölk under 20 minuter än en sjukhusklassad bröstpump – vid användning för sekventiell pumpning för mödrar till för tidigt födda barn.