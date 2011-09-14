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Utgått

Philips AventManuell bröstpump

SCF310/20

4.3
| (45) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Utformad för komfort
Om du är stressad eller har bråttom kan det vara svårare för mjölken att frigöras, och det kan påverka din tillgång på mjölk. Vår Philips Avent bröstpump SCF310/20 har utformats för att öka bekvämligheten för dig när du pumpar.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bröstpump med massagekuddar för optimal komfort

Utformad för komfort

  • 125 ml-flaska medföljer

Kliniskt bevisade resultat*

Kliniskt bevisade resultat*

Den skonsamma vakuumfunktionen hos Philips Avent-bröstpump härmar barnets naturliga sug, och ger mer mjölk än en dubbel elektrisk pump för sjukhusbruk*

Patenterad mjuk bladformad massagekudde med fem blad

Patenterad mjuk bladformad massagekudde med fem blad

Unik aktiv massagekudde som efterliknar barnets sätt att amma

Unikt system för enkel lagring av mjölk

Unikt system för enkel lagring av mjölk

Underlätta livet genom att pumpa direkt i någon av vårt stora urval av flaskor eller förvaringskärl i Philips Avent-serien för bröstmjölk för kyl eller frys

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

45

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

14/09/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF310/20 Manuell bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF310/20 Manuell bröstpump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Kliniskt bevisat – pumpar mer mjölk under 20 minuter än en sjukhusklassad bröstpump – vid användning för sekventiell pumpning för mödrar till för tidigt födda barn.