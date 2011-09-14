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Utgått
125 ml-flaska medföljer
Den skonsamma vakuumfunktionen hos Philips Avent-bröstpump härmar barnets naturliga sug, och ger mer mjölk än en dubbel elektrisk pump för sjukhusbruk*
Unik aktiv massagekudde som efterliknar barnets sätt att amma
Underlätta livet genom att pumpa direkt i någon av vårt stora urval av flaskor eller förvaringskärl i Philips Avent-serien för bröstmjölk för kyl eller frys
4.3
av 5
45
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
ziggy1
14/09/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF310/20 Manuell bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF310/20 Manuell bröstpump
Clare29
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump
NatalieandMax
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF310/12 Manual breast pump
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Kliniskt bevisat – pumpar mer mjölk under 20 minuter än en sjukhusklassad bröstpump – vid användning för sekventiell pumpning för mödrar till för tidigt födda barn.