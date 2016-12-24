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Utgått

Philips AventSCF330/11 Comfort Manual breast pump

SCF330/11

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

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Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

24/12/2016

France

France

Petit et pratique

Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

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