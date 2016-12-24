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Utgått
Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.
Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Mellejess
24/12/2016
France
Petit et pratique
Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/11 Tire-lait manuel Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/11 Tire-lait manuel Natural