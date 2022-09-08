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  • Perfekt förvaring av mat hemma och borta
  • Perfekt förvaring av mat hemma och borta
  • Perfekt förvaring av mat hemma och borta
  • Perfekt förvaring av mat hemma och borta
  • Perfekt förvaring av mat hemma och borta
  • Perfekt förvaring av mat hemma och borta

Philips AventFörvaringsmuggar för mat

SCF721/20

4.3
| (169) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Perfekt förvaring av mat hemma och borta
Philips Avent förvaringsmuggar för mat är mångsidiga, enkla att använda och utformade för att växa med ditt barn. Muggarna är idealiska för förvaring av mat både hemma och borta.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF397/31

Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/20

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

Med läckagefritt lock

Perfekt förvaring av mat hemma och borta

  • Set

För säker förvaring och transport

För säker förvaring och transport

Förvaringsmuggarna från Philips Avent har ett lock med en säker förslutning för säker förvaring och transport.

Spåra enkelt datum och innehåll

Spåra enkelt datum och innehåll

Spåra enkelt datum och innehåll.

Enkelt att organisera i kyl och frys

Enkelt att organisera i kyl och frys

Enkelt att organisera i kyl och frys.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

169

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

08/09/2022

Sverige

Sverige

Förvaringsmuggar med bästa kvalitet

Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!

Fördelar

Lätt att använda

Nackdelar

Liten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

23/08/2022

Sverige

Sverige

Produkten är utmärkt!

Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.

Fördelar

lätt att förvara, rengöra och använda

Nackdelar

-

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

09/08/2022

Sverige

Sverige

Passar bra för allt!

Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!

Fördelar

Lätt och bra lock

Nackdelar

De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 