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Set
Förvaringsmuggarna från Philips Avent har ett lock med en säker förslutning för säker förvaring och transport.
Spåra enkelt datum och innehåll.
Enkelt att organisera i kyl och frys.
4.3
av 5
169
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Joshuah
08/09/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Förvaringsmuggar med bästa kvalitet
Jag gillade förvaringsmuggarna för att dom är bra gjorda, lätta att diska och lätta att värma upp. Rekommenderas starkt till föräldrar med barn!
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Liten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Derrick22
23/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten är utmärkt!
Förvaringsmuggar är inte bara bra för att förvara maten utan bra att mäta vatten och annan vätska som kommer in i maten. Dessutom kan man också äta från de. Den lilla muggen är perfekt för 1 portion mat till ett litet barn medan den stora muggen räcker precis till portionen av ett äldre barn, även för en vuxen som förrätt eller dessert.
Fördelar
lätt att förvara, rengöra och använda
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
SLZ97
09/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Passar bra för allt!
Jag tycker att muggar passar bra för massa olika saker, jag brukar använda både för mig och barnet. Under sommaren har jag använt mycket för fruktsmoothie som vi älskar. Lockar funkar utmärkt och det går att lämna muggar direkt i väskan utan problem. Jag vill gärna rekommendera dem!!
Fördelar
Lätt och bra lock
Nackdelar
De finns bara med blått lock, det hade varit bra att ha möjlighet att välja mellan olika färger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF721/20 Förvaringsmuggar för mat
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.