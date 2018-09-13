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  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*

Utgått

Philips AventManuell bröstpump med tre förvaringskärl

SCF330/13

4.7
| (32) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet. Den manuella Avent-bröstpumpen har få delar, är enkel att montera ihop, använda och rengöra. Den är lätt och kompakt, vilket gör det enkelt att pumpa när du är på språng.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Manuell bröstpump med massagekudde

Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*

  • Enkel användning på resan

  • Bröstpump med mjuk massagekudde

  • Tre förvaringskärl medföljer

  • Extra mjuk dinapp för nyfödda

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

3 mångsidiga mjölkförvaringsmuggar medföljer

3 mångsidiga mjölkförvaringsmuggar medföljer

Använd samma flaskor för pumpning, förvaring och matning. Perfekt för förvaring i kylskåp eller frys

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

32

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

13/09/2018

België

België

Top product!

Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers

09/03/2018

España

España

Me encanta

Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

06/10/2017

España

España

Buen producto

Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011