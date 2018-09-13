Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Enkel användning på resan
Bröstpump med mjuk massagekudde
Tre förvaringskärl medföljer
Extra mjuk dinapp för nyfödda
Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.
Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
Använd samma flaskor för pumpning, förvaring och matning. Perfekt för förvaring i kylskåp eller frys
4.7
av 5
32
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Freyadc
13/09/2018
België
Top product!
Kan het iedereen aanraden en zeg dit als vroedvrouw en mama!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Handkolf met 3 bewaarbekers
Tx88
09/03/2018
España
Me encanta
Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
JesusJ
06/10/2017
España
Buen producto
Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011