Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*

Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet. Den manuella Avent-bröstpumpen har få delar, är enkel att montera ihop, använda och rengöra. Den är lätt och kompakt, vilket gör det enkelt att pumpa när du är på språng.