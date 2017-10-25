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  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
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  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
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  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
  • Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*

Utgått

Philips AventManuell bröstpump med flaska

SCF330/20

4.4
| (161) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet. Den manuella Avent-bröstpumpen har få delar, är enkel att montera ihop, använda och rengöra. Den är lätt och kompakt, vilket gör det enkelt att pumpa när du är på språng.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Manuell bröstpump med massagekudde

Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*

  • Enkel användning på resan

  • Bröstpump med mjuk massagekudde

  • Innehåller flaska och dinapp

  • Reseskydd och förslutningslock

Avslappnad ställning, tack vare dess speciella design

Avslappnad ställning, tack vare dess speciella design

Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.

Mjuk massagekudde stimulerar varsamt mjölkflödet

Mjuk massagekudde stimulerar varsamt mjölkflödet

Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Kompakt och lätt design

Kompakt och lätt design

Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den enkel att förvara och transportera, så att du kan pumpa diskret även när du inte är hemma.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961310
  • Award image AWARD-961301

Recensioner

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4.4

av 5

161

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

2

25/10/2017

Sverige

Sverige

Lätt o smidigt

Lätt o smidig att använda, enkel att montera ihop o ta isär för att diska. Gillar att man pumpar rakt i flaskan! Nu kan jag ge lillan till pappan :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

22/10/2017

Sverige

Sverige

En toppen pump

Liten och nätt bröstpump som är lätt att använda utan att bli krånglig av sig. Blev mycket positivt överraskad av pumpen som gör sitt jobb på ett väldigt bra sätt och med en snygg design. Det enda tråkiga var egentligen att jag inte släppte så mycket som jag hade önskat men i övrigt så var den väldigt användarvänlig och jag fick ändå en positiv intryck av pumpen.

Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

17/10/2017

Sverige

Sverige

Väldigt bra pump

Jag är otroligt nöjd med pumpen. Enkel att använda. Går snabbt att få ut mjölk. Jag kan verkligen rekommendera denna bröstpump!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Kliniskt dokumenterad komfort: Tester utförda på 110 mammor uppvisade en signifikant preferens för Philips Avent jämfört med en ledande konkurrent

  2. Bekvämare: 73 % av 73 ammande mödrar i Storbritannien ansåg att den här pumpen var mer bekväm än deras egen pump (vanliga varumärken).

  3. Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan stressnivå och mjölkproduktion. Se www.philips.com/avent

  4. BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011