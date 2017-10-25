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Utgått
Enkel användning på resan
Bröstpump med mjuk massagekudde
Innehåller flaska och dinapp
Reseskydd och förslutningslock
Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.
Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den enkel att förvara och transportera, så att du kan pumpa diskret även när du inte är hemma.
Utmärkelser
4.4
av 5
161
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Therese85
25/10/2017
Sverige
Lätt o smidigt
Lätt o smidig att använda, enkel att montera ihop o ta isär för att diska. Gillar att man pumpar rakt i flaskan! Nu kan jag ge lillan till pappan :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Vabeer
22/10/2017
Sverige
En toppen pump
Liten och nätt bröstpump som är lätt att använda utan att bli krånglig av sig. Blev mycket positivt överraskad av pumpen som gör sitt jobb på ett väldigt bra sätt och med en snygg design. Det enda tråkiga var egentligen att jag inte släppte så mycket som jag hade önskat men i övrigt så var den väldigt användarvänlig och jag fick ändå en positiv intryck av pumpen.
Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Lisans
17/10/2017
Sverige
Väldigt bra pump
Jag är otroligt nöjd med pumpen. Enkel att använda. Går snabbt att få ut mjölk. Jag kan verkligen rekommendera denna bröstpump!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF330/20 Manuell bröstpump med flaska
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Kliniskt dokumenterad komfort: Tester utförda på 110 mammor uppvisade en signifikant preferens för Philips Avent jämfört med en ledande konkurrent
Bekvämare: 73 % av 73 ammande mödrar i Storbritannien ansåg att den här pumpen var mer bekväm än deras egen pump (vanliga varumärken).
Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan stressnivå och mjölkproduktion. Se www.philips.com/avent
BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011