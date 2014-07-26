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Utgått
Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
Philips Avent-förvaringssystem är ett mångsidigt, utrymmesbesparande förvaringssystem som är utformat att växa med barnet. Använd samma kopp till att förvara bröstmjölk och barnmat till barnet i. Den passar till alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar.
180 ml
För säker förvaring och transport
Förvara värdefull bröstmjölk eller barnmat i förvaringsmuggar för bröstmjölk från Philips Avent. Mat kan förvaras i kylskåpet eller i frysen.
Perfekt i farten. Du kan lätt ta med dig barnets mat när ni är på språng
5.0
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.