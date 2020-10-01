Söktermer

    • Sterilisera på några minuter och förvara enkelt Sterilisera på några minuter och förvara enkelt Sterilisera på några minuter och förvara enkelt

      Philips Avent Sterilisator för nappflaskor

      SCF291/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Sterilisera på några minuter och förvara enkelt

      Sterilisera upp till sex nappflaskor med tillbehör på bara 10 minuter. Den smidiga men rymliga flasksterilisatorn Advanced är snabb och effektiv och dödar 99,9 % av alla bakterier* för att du ska känna dig trygg vid varje matning.

      Sterilisera på några minuter och förvara enkelt

      Sterilisera på bara 10 minuter

      • Sterilisator för flaskor
      • Avancerat
      Säg hej då till skadliga bakterier

      Säg hej då till skadliga bakterier

      Steriliseringen är skonsam, effektiv och kemikaliefri med Philips Avent. I alla sterilisatorer används ren ånga – ingenting annat – för att döda 99,9 % av alla skadliga bakterier*.

      En steriliseringscykel tar bara 10 minuter

      En steriliseringscykel tar bara 10 minuter

      Upplev hastighet och säkerhet med steriliseringscykeln på bara 10 minuter, varefter sterilisatorn automatiskt stängs av.

      Utformad för att minska risken för obehagliga lukter

      Utformad för att minska risken för obehagliga lukter

      Vår nya droppbricka skyddar värmeplattan från mjölkdroppar, vilket minskar risken för obehagliga lukter.

      Vår sterilisator är utformad för utrymmesbesparande flexibilitet

      Vår sterilisator är utformad för utrymmesbesparande flexibilitet

      Vår avancerade sterilisator är anpassningsbar och kan minskas i storlek för mindre föremål som nappar och tar minimalt med plats på bänken när den inte används.

      Håller sig sterilt i 24 timmar*

      Håller sig sterilt i 24 timmar*

      Sterilisatorns grundliga rengöring utan kemikalier håller innehållet sterilt i upp till 24 timmar. Hur? Behåll bara locket på.

      Rymlig insida, kompakt utsida

      Rymlig insida, kompakt utsida

      Vår sterilisator är smidig och rymmer ändå upp till sex Philips Avent-nappflaskor. Den passar även alla andra viktiga tillbehör, från nappar till en manuell bröstpump.

      Den här sterilisatorn är snabb och enkel att rengöra

      Den här sterilisatorn är snabb och enkel att rengöra

      Sterilisatorn och även värmeplattan är snabb och enkel att rengöra på både utsidan och insidan. Så du får mer tid att vara med ditt barn.

      Tekniska specifikationer

      • Tekniska specifikationer

        Strömförbrukning
        650  W
        Spänning
        220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)
        Strömförbrukning (avstängt läge)
        <0,3 W (tidsperiod innan avstängt läge aktiveras automatiskt: <1 min)

      • Vikt och mått

        Mått
        304 x 183 x 359  mm
        Vikt
        1,78  kg

      • Ursprungsland

        Tillverkad i
        Kina

      • Vad medföljer?

        Tång
        1  delar
        Elektrisk ångsterilisator
        1 st.

      • Förpackningsspecifikationer

        Pappersbaserad förpackning**
        Ja

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      • Kolerabakterier, jordbakterier, stafylokocker, streptokocker, cronobacter sakazakii och salmonellabakterier och listeriabakterier. Testresultaten tillhandahålls av ett oberoende testlaboratorium.
      • * Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas
