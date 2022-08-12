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Natural Motion-teknik
Bekväm silikonkudde
8 + 16 inställningar
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Mjölken börjar flöda på så lite som en minut tack vare vår unika teknik för naturliga rörelser.** Med ett försiktigt tag och precis rätt mängd massage och sugkraft är det ingen överraskning att 97 % av mammor säger att pumpen är effektiv***, och 100 % av barnmorskor rekommenderar den.
Oavsett form sitter pumpens mjuka och flexibla silikonkudde behagligt mot bröstet och bröstvårtan. Den passar 99,98 %**** av alla bröst*** och den anpassar sig för ett tag som är mjukt men ändå säkert.
Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en napp med högre flödeshastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.
4.7
av 5
264
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Samcic
12/08/2022
Sverige
Verifierad köpare
Över förväntan
Funkar utmärkt att pumpa båda, lätt att ställa in styrka och intensitet, lätt att rengöra och sätta ihop, mjukt och skaver inte mot vårtorna.
Fördelar
Lätt att manövrera
Nackdelar
Hade varit bra med en BH till som gör pumpningen handsfree vid dubbelpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF398/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF398/11 Elektrisk bröstpump
Mor22
03/01/2021
Norge
Lett å bruke
Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.
Fördelar
Tømmer brystet godt
Nackdelar
Bråker litt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Gooojaaa
29/12/2020
Norge
Fantastisk pumpe
I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!
Fördelar
Utseende, funksjon, lyd, behagelighet
Nackdelar
Pris
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Baserat på en onlineundersökning om nöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg under 2023.
Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen – MER) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018).
För 1K-SE: 70 % av deltagarna upplevde MER inom 60 sekunder. Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen –MER) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018).
Baserat på produkttestresultat från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019), genomsnittligt resultat för enkla och dubbla elektriska bröstpumpar; 95 % av deltagarna håller med om att våra bröstpumpar är effektiva (enkel elektrisk); 100 % av deltagarna håller med om att våra bröstpumpar är effektiva (dubbel elektrisk).
Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagare (kaukasiska), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).
Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011.