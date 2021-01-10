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Enkel elektrisk
Natural Motion-teknik
Bekväm silikonkudde
8 + 16 inställningar
Mjölken börjar flöda på så lite som en minut tack vare vår unika teknik för naturliga rörelser.** Med ett försiktigt tag och precis rätt mängd massage och sugkraft är det ingen överraskning att 97 % av mammor säger att pumpen är effektiv***, och 100 % av barnmorskor rekommenderar den.
Oavsett form sitter pumpens mjuka och flexibla silikonkudde behagligt mot bröstet och bröstvårtan. Den passar 99,98 %**** av alla bröst*** och den anpassar sig för ett tag som är mjukt men ändå säkert.
Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en napp med högre flödeshastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.
4.4
av 5
231
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Zbelles
10/01/2021
Sverige
Super pumpen!
I samarbete med Philips har jag testat den här pumpen. Jag har testat andra pumpar och alltid känt lite obehag, men den hör är super mjuk och jag känner inget obehag! Så nöjd! Den är lätt att använda och rengöra. Jag tycker den är skapligt tyst och snygg design. Jag rekommenderar den verkligen!
Fördelar
Mjuk att använda
Nackdelar
Ibga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Joppan
09/01/2021
Sverige
Fantastisk
I samarbete med Philips så har jag fått testa denna bröstpump I ca 2 månaders tid. Jag har haft en manuell innan som jag tyckt gjort lite ont så när jag fick chansen att testa denna så blev jag helsåld. Den är mjuk och skön och känns inte alls. Den har en snygg design och är enkel att förstå sig på. Den är som en dröm för bröstet. Jag som inte pumpar jätteofta tycker att den är rätt enkel att rengöra. Den är relativt tyst så den stör inte om man gör annat under tiden. Det enda negativa är nog att man måste sitta vid ett uttag så det hade varit skönt med laddningsbart batteri. Men jag skulle definitivt rekommendera denna till alla. Älskar den.
Fördelar
Skön och mjuk
Nackdelar
Att man måste sitta vid uttag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Gingina
04/01/2021
Sverige
Super smidig pump
Jag började använda bröstpump initialt för att få igång mjölkproduktionen då jag inte hade så mycket mjölk i början när min bebis kom. Jag är mycket nöjd med Philips avent pumpen. Den är liten och smidig, pumpar jättebra, bröstpumpskudden är mjuk och ger en behaglig komfort vid pumpning. Jag fick igång min mjölkproduktion mycket bra med den och när mjölen väl rann till kom det så mycket mjöl att jag valde att pumpa och lägga i kylen för flaskmatning. Det har funkat väldigt bra för mig och min bebis. Bra med pumpen: 1. Pumpar mycket effektivt Och smärtfritt. Bra med flera nivåer av pumptryckningar och Stimuleringsfunktion. 2. Är tystlåten, går att använda även när bebisen sover, har testat en annan pump som lät mycket mer 3. Liten och kompakt, lätt att ta med sig i väskan 4. Kompatibel med många andra flaskor av andra märken viket har varit superbra för oss för vi hade hunnit köpa flaskor av andra märken och de passade bra med denna pump 5. Snygg design
Fördelar
Många fördelare enligt ovan
Nackdelar
Skulle önskat att man kunde använda den även sladdlöst
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrisk bröstpump
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen – MER) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018).
För 1K-SE: 70 % av deltagarna upplevde MER inom 60 sekunder. Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen –MER) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018).
Baserat på produkttestresultat från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019), genomsnittligt resultat för enkla och dubbla elektriska bröstpumpar; 95 % av deltagarna håller med om att våra bröstpumpar är effektiva (enkel elektrisk); 100 % av deltagarna håller med om att våra bröstpumpar är effektiva (dubbel elektrisk).
Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagare (kaukasiska), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).
Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011.