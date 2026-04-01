S591/05
Nära rakning
Philips 500 Series med sin kompakta design ger dig en nära rakning, även när det måste gå snabbt. Med vår portabla rakapparat kan du bli ditt bästa jag när som helst, var som helst.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Elektrisk kompakt rakapparat för våt- och torrakning
totalt
recurring payment
Vårt unika roterande Lift & Cut-system lyfter försiktigt hårstråna från roten utan att skada huden för en nära rakning.
Våra 360° roterande SteelPrecision-blad fångar upp hårstrån som växer i olika riktningar. Med 3 000 000 klippåtgärder per minut garanterar de en snabb rakning när som helst, var som helst.
Huvudena som är rörliga i tre riktningar ger optimal hudkontakt, vilket garanterar en behaglig rakning och minimerar hudirritation.
Rakapparatens kompakta storlek tillsammans med en elegant och trendig look ser till att du sticker ut, var du än är.
En stark och kraftfull magnetisk motor gör att du kan raka även tjocka skägg, för en slät och nära rakning även när du är på språng.
Rakbladen i våra rakapparater är tillverkade av europeiskt hypoallergent stål som står emot korrosion, är hudvänligt och förhindrar orenheter på rakbladen.
Oavsett om du föredrar en behaglig torrakning eller en uppfriskande våtrakning med gel eller raklödder anpassar sig vår rakapparat efter dina behov. Tack vare IPX7-klassad vattentålighet kan den enkelt rengöras under rinnande vatten.
Få upp till 40 minuters rakning efter en timmes laddning med ett kraftfullt litiumjonbatteri. Behöver du raka dig snabbt? Anslut bara i 5 minuter så får du tillräckligt med ström för en rakning.
Se till att rakapparaten skyddas var du än är. Det här resefodralet har en snygg design och är mer än bara ett skydd.
Den magnetiska hylsan håller rakhuvudet rent, medan reslåset förhindrar att rakapparaten slås på av misstag, så att du kan njuta av resan utan bekymmer.
Våra Philips-rakapparater är tillverkade med precision och hållbarhet i åtanke, vilket garanterar långvarig prestanda. Våra rakapparater genomgår rigorösa tester för att säkerställa jämn och hållbar prestanda. Det här är en rakapparat som står sig över tid.
På Philips driver vi hållbarhet i alla aspekter av produktskapandet. Vår ambition är att minska avfallet och minimera antalet USB-adaptrar vi marknadsför. Om du behöver en adapter hittar du en via: www.philips.com/support
Tillbehör
Effekt
Design
Service
Rakningsresultat
Lättanvänd
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.