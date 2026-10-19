Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHE1355BK/00
Baskanaler
In-ear-hörlurar med förbättrade basprestanda som ger dig förstklassiga musikupplevelser. Med den inbyggda mikrofonen växlar du enkelt över till samtal.
14,8 mm högtalarelement/öppen baksida
Öronsnäcka
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud och djup och fyllig bas.
Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan använda det här headsetet från Philips för musik och samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt headset.
Högtalarelement på 14,8 mm som är litet nog för att ge optimal bekvämlighet och stort nog för att ge klart ljud utan förvrängning, vilket sammantaget ger en perfekt lyssnarupplevelse.
Recensioner