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Utgått

Hörlurar i öronsnäcksmodell med mikrofon

SHE1355BK/00

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Baskanaler

In-ear-hörlurar med förbättrade basprestanda som ger dig förstklassiga musikupplevelser. Med den inbyggda mikrofonen växlar du enkelt över till samtal.

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för bättre ljud

Baskanaler

  • 14,8 mm högtalarelement/öppen baksida

  • Öronsnäcka

Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud och djup och fyllig bas.

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp

Inbyggd mikrofon och samtalsknapp – du kan använda det här headsetet från Philips för musik och samtal från din mobiltelefon. Ring handsfree-samtal samtidigt som du enkelt tar emot och avslutar samtal från ditt headset.

14,8 mm högtalarelement optimerar bekvämligheten

Högtalarelement på 14,8 mm som är litet nog för att ge optimal bekvämlighet och stort nog för att ge klart ljud utan förvrängning, vilket sammantaget ger en perfekt lyssnarupplevelse.

Tekniska specifikationer

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