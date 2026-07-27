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Utgått

1000 seriesIn-ear-hörlurar med mikrofon

SHE2405PP/00

Tillgänglig i

Blå
Blå
Rosa/lila
Rosa/lila
Svart
Svart
Vit
Vit
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Skapa ett soundtrack för dina dagar med kaxiga beats. De här in-ear-hörlurarna finns i fyra klara färger och har ett genomskinligt hölje med färggraderade kablar. Varför smälta in när du är som gjord för att sticka ut?
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  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • inbyggd mikrofon

  • Rosa och lila

  • In-ear

Ljusa färggraderade kablar. Genomskinligt högtalarhölje

Säg det högt med de ljusstarka kablarna med färggradering och det genomskinliga högtalarhöljet.

8,6 mm akustiska neodymelement. Klart och tydligt ljud

De akustiska neodymelementen på 8,6 mm ger dig klart och tydligt ljud.

Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering

De här in-ear-hörlurarnas ovala akustiska rör gör att du kan rocka loss ditt ljud på ett riktigt bekvämt sätt. Du får maximal passiv brusreducering och tre storlekar på utbytbara gummiproppar för perfekt passform.

Tekniska specifikationer

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