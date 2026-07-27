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Utgått
SHE2405PP/00
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
inbyggd mikrofon
Rosa och lila
In-ear
Säg det högt med de ljusstarka kablarna med färggradering och det genomskinliga högtalarhöljet.
De akustiska neodymelementen på 8,6 mm ger dig klart och tydligt ljud.
De här in-ear-hörlurarnas ovala akustiska rör gör att du kan rocka loss ditt ljud på ett riktigt bekvämt sätt. Du får maximal passiv brusreducering och tre storlekar på utbytbara gummiproppar för perfekt passform.
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