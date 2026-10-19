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Utgått
SHE2405BK/00
Rocka din stil
Skapa ett soundtrack för dina dagar med kaxiga beats. De här in-ear-hörlurarna finns i fyra klara färger och har ett genomskinligt hölje med färggraderade kablar. Varför smälta in när du är som gjord för att sticka ut?
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
inbyggd mikrofon
Svart
In-ear
Säg det högt med de ljusstarka kablarna med färggradering och det genomskinliga högtalarhöljet.
De akustiska neodymelementen på 8,6 mm ger dig klart och tydligt ljud.
Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.
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