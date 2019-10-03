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Utgått
Fylligt och klart basljud
Hörlurarna-SHE3205 har optimal passform och komfort. 14,2 mm-högtalarelementen och baskanalen ger fylligt och tydligt basljud. Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt växla mellan musik och samtal. Urvalet på 6 färger matchar din Apple watch.
14,2 mm element/öppen baksida
Öronsnäcka
Designen är baserat på örats geometri för bekväm användning och perfekt passform för alla.
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.
4.6
av 5
11
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Fujisaii
03/10/2019
Danmark
Why have they stopped making these?
They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.
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Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner
RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
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Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones
HEADPHONES
02/02/2018
United Kingdom
just amazing great features
i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones