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Utgått

In-Ear-hörlurar

SHE3205BK/00

4.6

| (11) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Fylligt och klart basljud

Hörlurarna-SHE3205 har optimal passform och komfort. 14,2 mm-högtalarelementen och baskanalen ger fylligt och tydligt basljud. Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt växla mellan musik och samtal. Urvalet på 6 färger matchar din Apple watch.

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Bekväm passform utformad för örat

Fylligt och klart basljud

  • 14,2 mm element/öppen baksida

  • Öronsnäcka

Bekväm passform utformad för örat

Designen är baserat på örats geometri för bekväm användning och perfekt passform för alla.

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Neodymiummagneter förbättrar basprestanda

Neodymiummagneter förbättrar basprestanda

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

11

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/10/2019

Danmark

Danmark

Why have they stopped making these?

They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones

02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE3205WT In-Ear Headphones

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