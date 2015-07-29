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Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Röd
Röd
Silver
Silver
Svart
Svart

Djup och ren bas – alltid

Philips SHE8105 in-ear-hörlurar har högkvalitetselement som ger dig riktigt djup bas och ett stadigt aluminiumhölje för ett renare ljud. Ovala ljudrör som garanterar ergonomisk komfort, medan fjärrkontrollen i sladden enkelt låter dig växla från musik till samtal.

Visa alla fördelar

med solitt metallhölje

Djup och ren bas – alltid

  • 8,6 mm element/halvsluten bak

  • In-ear

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

Omkonstruerade 8,6 mm högtalarelement för responsiv, djup bas

Omkonstruerade 8,6 mm högtalarelement för responsiv, djup bas

Med inbyggd fjärrkontroll med mikrofon för musik och samtal

Med inbyggd fjärrkontroll med mikrofon för musik och samtal

Med den inbyggda mikrofonen kan du lätt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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