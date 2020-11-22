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Utgått
Klar och kraftfull bas
De här DJ-inspirerade hörlurarna ger kraftfullt ljud och kraftfull bas. Hörlurarna har roterbara öronsnäckor med mjuk stoppning, vilket gör dem perfekta för resan.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
De kraftfulla 32 mm-elementen ger ett klart, detaljerat och naturligt ljud.
4.1
av 5
25
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Verifierad köpare
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Verifierad köpare
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger