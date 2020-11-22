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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL3065WT/00

4.1

| (25) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit

Klar och kraftfull bas

De här DJ-inspirerade hörlurarna ger kraftfullt ljud och kraftfull bas. Hörlurarna har roterbara öronsnäckor med mjuk stoppning, vilket gör dem perfekta för resan.

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Hörlurar med DJ-lyssningsfunktion och mikrofon

Klar och kraftfull bas

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

1,2 m sladd ger full frihet för den musikaliska njutningen

1,2 m sladd ger full frihet för den musikaliska njutningen

32 mm högtalarelement för ett kraftfullt och dynamiskt ljud

32 mm högtalarelement för ett kraftfullt och dynamiskt ljud

De kraftfulla 32 mm-elementen ger ett klart, detaljerat och naturligt ljud.

Justerbara öronsnäckor och huvudband anpassas så att det passar ditt huvud

Justerbara öronsnäckor och huvudband anpassas så att det passar ditt huvud

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

25

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HU4706/11 Luchtbevochtiger

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