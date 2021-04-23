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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL3075BK/00

4.2
| (6) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blå
Blå
Röd
Röd
Svart
Svart
Vit
Vit
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hörlurar ger musiken stor och kraftfull bas. De här hörlurarna är utformade för dem som behöver mer bas i tonerna utan extra omfång.
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Feel it. BASS+

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

32 mm-högtalarelement

32 mm-högtalarelement

Hörlurarna BASS+ har 32 mm högtalarelement som ger stark, pulserande bas.

Utformad för bästa möjliga passform

Utformad för bästa möjliga passform

Hörlurarna BASS+ är utformade för optimal passform med vridbara öronkuddar och justerbart huvudband för att garantera bra passform för alla.

Stark och kraftfull bas som du verkligen känner

Stark och kraftfull bas som du verkligen känner

Det här är en stark och kraftfull bas som gör att du verkligen känner rytmen. Låt dig inte luras av den läckra designen – specialjusterade högtalarelement och baskanaler producerar ultralåga slutfrekvenser för att skapa en unik Bass+-ljudsignatur.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

6

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Headphones with mic

Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Headphones with mic

26/07/2020

België

België

Verifierad köpare

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Fördelar

Confortable.

Nackdelar

Filaire, mais c'était un choix.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3075BK Casque avec Micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3075BK Casque avec Micro

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Fördelar

Calidad de sonido incluso en 8d

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Auriculares con micrófono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Auriculares con micrófono

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