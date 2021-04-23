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Utgått
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Hörlurarna BASS+ har 32 mm högtalarelement som ger stark, pulserande bas.
Hörlurarna BASS+ är utformade för optimal passform med vridbara öronkuddar och justerbart huvudband för att garantera bra passform för alla.
Det här är en stark och kraftfull bas som gör att du verkligen känner rytmen. Låt dig inte luras av den läckra designen – specialjusterade högtalarelement och baskanaler producerar ultralåga slutfrekvenser för att skapa en unik Bass+-ljudsignatur.
4.2
av 5
6
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Headphones with mic
Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Headphones with mic
Po53
26/07/2020
België
Verifierad köpare
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Fördelar
Confortable.
Nackdelar
Filaire, mais c'était un choix.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3075BK Casque avec Micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3075BK Casque avec Micro
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Fördelar
Calidad de sonido incluso en 8d
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Auriculares con micrófono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL3075WT Auriculares con micrófono