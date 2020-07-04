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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
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Utgått

BASS+Hörlurar med mikrofon

SHL3175BK/00

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit
Vit
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hörlurar ger musiken stor och kraftfull bas. Over-the-ear-hörlurarna är utformade för dem som behöver mer bas i tonerna utan extra omfång.
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Feel it. BASS+

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Kompakt vikbar modell

40 mm neodymhögtalare

40 mm neodymhögtalare

40 mm neodymhögtalare som ger stark och kraftfull bas

Stark och kraftfull bas som du verkligen känner

Stark och kraftfull bas som du verkligen känner

Kraftfull bas för att uppgradera din ljudupplevelse. Låt dig inte luras av den läckra designen – den särskilt utformade baskanalen och de specialjusterade högtalarelementen producerar ultralåga slutfrekvenser som ger hörlurarna den unika BASS+-ljudsignaturen. Separat akustisk volym används för att ge högkonsekventa basprestanda varje gång.

Kan vikas ihop till ett kompakt format så att de blir lätta att förvara och bära

Kan vikas ihop till ett kompakt format så att de blir lätta att förvara och bära

Den unika kompakta designen är vikbar och bärbar. Hörlurarna kan antingen vikas ihop platt eller kompakt – så de är enkla att bära med sig och förvara.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Nackdelar

son incontrôlable depuis le casque.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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