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Utgått
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell
40 mm neodymhögtalare som ger stark och kraftfull bas
Kraftfull bas för att uppgradera din ljudupplevelse. Låt dig inte luras av den läckra designen – den särskilt utformade baskanalen och de specialjusterade högtalarelementen producerar ultralåga slutfrekvenser som ger hörlurarna den unika BASS+-ljudsignaturen. Separat akustisk volym används för att ge högkonsekventa basprestanda varje gång.
Den unika kompakta designen är vikbar och bärbar. Hörlurarna kan antingen vikas ihop platt eller kompakt – så de är enkla att bära med sig och förvara.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Nackdelar
son incontrôlable depuis le casque.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro