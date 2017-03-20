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Utgått

Sporthörlurar

SHQ3300OR/00

1

| (2) Recensioner

Tillgänglig i

Limegul och vit
Limegul och vit
Orange
Orange
Rosa
Rosa

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Hörlurarna Actionfit SHQ3300 är lätta och svettåliga med justerbara öronkrokar som gör att du kan fokusera på att träna utan att tappa motivationen. Träna till otroligt ljud och behaglig känsla.

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Säker passform och lätt

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • Öronkrok

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

7,1 g ultralätt design ger ultimat komfort*

7,1 g ultralätt design ger ultimat komfort*

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 7,1 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

2

Recensioner

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones

Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones

Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Certifierad enligt IPX4 och IPX7 för hörlurar och IPX2 för headset.