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Utgått
SHQ3300PK/00
Tillgänglig i
Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig
Hörlurarna Actionfit SHQ3300 är lätta och svettåliga med justerbara öronkrokar som gör att du kan fokusera på att träna utan att tappa motivationen. Träna till otroligt ljud och behaglig känsla.
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
Öronkrok
De här Actionfit-hörlurarna väger bara 7,1 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.
8,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.
1.0
av 5
2
Recensioner
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones
Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones
Den här recensionen skrevs för SHQ3300LF Sports headphones
Certifierad enligt IPX4 och IPX7 för hörlurar och IPX2 för headset.