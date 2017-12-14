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Utgått
Extra bas
Njut av basljudet med hörlurar med öronclips som är utformade för komfort, stabilitet och prestanda.
15 mm högtalarelement/öppen baksida
Öronkrok
Detta 27 mm högtalarelement är litet nog att ge bärkomfort, men stort nog att ge ett skarpt och kraftfullt ljud. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse utan distorsion.
Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt passform och maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de sluter tätt runt öronen.
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
4.3
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Headphones
Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Headphones
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Auscultadores
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Auscultadores
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Fördelar
Hervorragender klang u sitzt gut
Nackdelar
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHS3300WT Kopfhörer
Datum för användning 2021-05-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHS3300WT Kopfhörer
Datum för användning 2021-05-30