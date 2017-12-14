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Utgått

Hörlurar

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Extra bas

Njut av basljudet med hörlurar med öronclips som är utformade för komfort, stabilitet och prestanda.

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för kraftfullt ljud

Extra bas

  • 15 mm högtalarelement/öppen baksida

  • Öronkrok

Den asymmetriska konstruktionen håller sladden ur vägen

Den här enkla men mycket effektiva lösningen mot kabelproblem fungerar så att du kan hänga sladden bakom nacken istället för under hakan.

Konturformad öronkrok förbättrar bärkomforten och stabilitet

Öronkroken sitter stadigt bakom örat också när du rör på dig, så att hörluren på ett behagligt sätt hålls på plats och ger utmärkt ljud. är den komponent som ligger an mot baksidan av örat och håller kvar hörluren på örat

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Headphones

Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Headphones

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Auscultadores

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHS3300BK Auscultadores

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Fördelar

Hervorragender klang u sitzt gut

Nackdelar

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHS3300WT Kopfhörer

Datum för användning 2021-05-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHS3300WT Kopfhörer

Datum för användning 2021-05-30

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